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Заворушення в США: Вашингтон і Лос-Анджелес скасували комендантську годину

Новини » В світі     04.06.2020 - 22:24
Заворушення в США: Вашингтон і Лос-Анджелес скасували комендантську годину
Фото: протести в США (twitter.com/ajplus)

Ситуація в містах заспокоїлася

В США у двох великих містах - Вашингтоні та Лос-Анджелесі, скасували комендантську годину. Раніше багато міст ввели обмеження з-за заворушень, що спалахнули після вбивства поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це повідомляють американські ЗМІ.

Як повідомляє CNN, влада Вашингтона вирішили скасувати комендантську годину у зв'язку з тим, що в середу ввечері протести були мирними, і не було ніяких арештів. При цьому начальник місцевої поліції Пітер Ньюшам заявив, що очікує посилення протестів в суботу.

Також про зняття комендантської години в Twitter заявив мер Лос-Анджелеса Ерік Гарсетти.

"Я скасував комендантську годину в місті Лос-Анджелес", - написав Гарсетти.

Зазначимо, заворушення в США спалахнули після того, як 25 травня був убитий під час затримання поліцейськими Джордж Флойд. Після цього у багатьох американських містах пройшли протести, які переросли у заворушення.

Раніше РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп планував використовувати проти демонстрантів армію, проте пізніше відмовився від цієї ідеї.

Також повідомлялося, за час заворушень загинули щонайменше 11 осіб.

Крім цього, під час протестів сталося близько 280 нападів на журналістів.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України беспорядкипротестСполучені Штати Америкикомендантский час
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