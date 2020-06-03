Під час протестів в США загинули не менше 11 осіб

Фото: протести в США (twitter com colocha rachel)

Під час заворушень постраждали сотні людей, проте точну кількість встановити неможливо

Під час заворушень в США загинули щонайменше 11 осіб. Серед загиблих є співробітники поліції.

Про це повідомляє телеканал KTLA.

Летальні випадки зафіксовані в кількох штатах, більшість загиблих є афроамериканцями. Серед них - колишній футболіст відомий як " містер Індіанаполіс" федеральний офіцер.

Також невідомий застрелив колишнього начальника поліції міста Молін-Ейкрс (штат Міссурі) Девіда Дорна під час заворушень. Він був убитий після того, як намагався запобігти пограбування ювелірного магазину, з власником якого він товаришував.

Крім того, під час протестів в США постраждали сотні людей, проте точна кількість поранених і травмованих встановити поки що неможливо.

В Сент-Луїсі під час стрілянини було поранено чотирьох поліцейських. Також у лікарні Лас-Вегаса один поліцейський знаходиться в критичному стані після кульового поранення.

Зазначимо, що масові заворушення в Сполучених Штатах почалися 25 травня після смерті Джорджа Флойда в Міннеаполісі, якого затримала поліція. Під час арешту поліцейський притиснув коліном шию чоловіка і утримував, хоча Флойд кричав, що задихається.

На цей час задіяні 20,4 тис. бійців Національної гвардії у 28 штатах і окрузі Колумбія. Приблизно в 40 містах, включаючи Вашингтон і Нью-Йорк, введено комендантську годину.

Нагадаємо, вбивство Джорджа Флойда спровокувало масові заворушення в Лос-Анджелесі і Мемфісі.

Крім того, у результаті протестів у Міннеаполісі один чоловік був застрелений, підозрюваного затримали.

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Автор: Лера Полищук