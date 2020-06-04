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Під час протестів у США відбулося майже 280 нападів на журналістів

Новини » Надзвичайні події     04.06.2020 - 18:45
Під час протестів у США відбулося майже 280 нападів на журналістів
Фото: протести в США (twitter com ajplus)

У 45 випадках журналістів заарештовували

Під час протестів у Сполучених Штатах відбулося 279 нападів на журналістів. При цьому наголошується, що в 45 випадках журналісти були арештовані.

Про це свідчать дані порталу U. S. Press Freedom Tracker.

За його даними, в період з 26 травня по 3 червня зареєстровано 279 інцидентів. У 45 випадках журналістів заарештовували, в 40 випадках пошкоджено обладнання або студії.

Також було зафіксовано 180 нападів, з яких 149 - з боку співробітників правоохоронних органів. За даними видання, підтверджено 67 випадків застосування фізичної сили, із них 42 з боку поліції, 23 випадки нападу зі сльозогінним газом, 69 - з використанням гумових куль та інших вистрілюються коштів.

Зазначимо, що масові заворушення в США почалися 25 травня після смерті афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі, якого затримала поліція. Під час арешту поліцейський притиснув коліном шию чоловіка і утримував, хоча Флойд кричав, що задихається.

Нагадаємо, за час заворушень загинули щонайменше 11 осіб.

Крім того, у результаті протестів у Міннеаполісі один чоловік був застрелений, підозрюваного затримали.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України Сполучені Штати Америкипротестжурналисты
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