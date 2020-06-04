Беспорядки в США: Вашингтон и Лос-Анджелес отменили комендантский час

Фото: протесты в США (twitter.com/ajplus)

Ситуация в городах успокоилась

В США в двух крупных городах - Вашингтоне и Лос-Анджелесе, отменили комендантский час. Ранее многие города ввели ограничения из-за беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом сообщают американские СМИ.

Как сообщает CNN, власти Вашингтона решили отменить комендантский час в связи с тем, что в среду вечером протесты были мирными, и не было никаких арестов. При этом начальник местной полиции Питер Ньюшам заявил, что ожидает усиление протестов в субботу.

Также о снятии комендантского часа в Twitter заявил мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

"Я отменил комендантский час в городе Лос-Анджелес", - написал Гарсетти.

Отметим, беспорядки в США вспыхнули после того, как 25 мая был убит во время задержания полицейскими Джордж Флойд. После этого во многих американских городах прошли протесты, которые переросли в беспорядки.

Ранее РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп планировал использовать против демонстрантов армию, однако позже отказался от этой идеи.

Также сообщалось, за время беспорядков погибли по меньшей мере 11 человек.

Кроме этого, во время протестов произошло около 280 нападений на журналистов.

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Автор: Игорь Литвиненко