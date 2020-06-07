У Нью-Йорку скасували комендантську годину: протести стали мирними

Фото: протести в США (twitter.com/JeremiahCordei1)

Суботні протести носили мирний характер

В одному з найбільших американських міст Нью-Йорку скасували комендантську годину, який був раніше введений із-за безладів під час протестів. Протести в місті стали носити мирний характер.

Про це написав мер Нью-Йорка Білл де Блазіо в Twitter.

Він зазначив, що в суботу протести пройшли без порушень правопорядку.

"Нью-Йорк: ми скасовуємо комендантську годину негайно. Вчора і минулої ночі жителі нашого міста показали себе найкращим чином", - написав де Блазіо.

Також він зазначив, що з 8 червня в місті почнуть знімати обмеження, введені раніше за пандемії коронавіруса.

Зазначимо, масові протести в США почалися після вбивства поліцейськими афроамериканця Флойда Джорджа 25 травня. В результаті протести часто переходили у заворушення. Влада Нью-Йорка ввели комендантську годину в місті з 1 червня.

Раніше РБК-Україна писало, що протести в Нью-Йорку завершилися масовими затриманнями.

Також повідомлялося, що у ході протестів поліція заарештувала дочка мера Нью-Йорка, яка відмовилася покидати місце заворушень.

Крім цього, из-за заворушень у Вашингтоні сили безпеки заблокували підхід до Білого дому.

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Автор: Игорь Литвиненко