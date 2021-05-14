Заворушення в Ізраїлі: за ніч у Лоде затримали 43 людини

В Ізраїлі тривають заворушення на тлі загострення військового конфлікту з Палестиною . Під час заворушень в місті Лод за ніч затримали 43 людини.

Як відзначили в ізраїльській поліції, їх співробітники "були присутні в зонах зіткнень і зборів та розганяли учасників заворушень, використовуючи засоби розгону заворушень".

Нагадаємо, заворушення в арабо-єврейських містах спалахнули за тиждень до ескалації військового конфлікту між Палестиною та Ізраїлем. Приводом для конфлікту стало рішення суду про виселення восьми арабських сімей з їхніх будинків. При цьому ХАМАС виступив із заявою, що не буде "склавши руки спостерігати за стражданням палестинців в Шейх Джарахе".

У підсумку 10 травня з Сектору Газа почали вести інтенсивний ракетний обстріл ізраїльських міст. У відповідь Армія оборони Ізраїлю почала операцію "Страж стін".

За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, операція в Секторі Газа триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Вчора ізраїльські наймані сили почали обстріл ХАМАСу. При цьому фізично наземні сили Ізраїлю на територію Сектора Газа не заходили.