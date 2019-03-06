Безпілотник ВПС США провів семигодинну розвідку біля Донбасу

Безпілотник кілька разів наближався до російських кордонів

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk семь часов мониторил ситуацию на Донбассе 6 марта. Об этом говорится на платформе Liveuamap.

Сообщается, что беспилотник несколько раз приближался к российским границам.

Беспилотник ВВС США вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, и в течение около семи часов начиная с 08:17 по киевскому времени вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе.

Фото: маршрут беспилотника (liveuamap.com)

Напомним, также 1 марта американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk совершал полет вблизи оккупированной части Донбасса.

Ранее, 25 января, самолет Boeing RC-135V Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки, который предназначен для проведения радиоэлектронной разведки и наблюдения, провел полет в акватории Черного моря.

После этого Петр Порошенко и Курт Волкер обсудили военное присутствие США в Черном море. В частности, Волкер отметил, что США стоят на твердой позиции поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.