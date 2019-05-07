Безпілотник ВПС США провів розвідувальний політ в районі окупованого Криму

Фото: БПЛА RQ-4B-30 Global Hawk (nasa.gov)

Крім того, безпілотник RQ-4 Global Hawk почав моніторинг в районі Донбасу в 13:00

Безпілотник США вилетів з італійської авіабази Сігонелла і провів розвідку лінії розмежування на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінці моніторингового ресурсу PlaneRadar у Twitter.

Повідомляється, що апарат моделі RQ-4 Global Hawk почав моніторинг в районі Донбасу в 13:00. Після 15:00 безпілотник перейшов до польоту вздовж Чорноморського узбережжя. Відзначається, що розвідка виконується на висоті 15 тисяч м зі швидкістю приблизно 600 км/ч.

Фото (twitter.com/ua4wiy_)

Нагадаємо, раніше в рамках місії з патрулювання Baltic Air Policing винищувачі НАТО двічі вилітали для впізнання російських військових літаків над Балтійським морем.

Раніше стратегічний безпілотний літальний апарат RQ-4B-30 Global Hawk Військово-повітряних сил США 29 березня здійснив розвідувальний політ уздовж лінії зіткнення з російсько-терористичними військами на Донбасі і узбережжя окупованого Криму.

26 березня два військових літаки США здійснювали патрулювання вздовж узбережжя окупованого Криму, а також окупованій частині Молдови та прикордонних з країнами Балтії територій РФ.

Додамо, стратегічний безпілотний літальний апарат ВПС США RQ-4B Global Hawk сім годин моніторив ситуацію на Донбасі 6 березня.