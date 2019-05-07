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Беспилотник ВВС США провел разведывательный полет в районе оккупированного Крыма

Новости » Происшествия    07.05.2019 - 17:20
Беспилотник ВВС США провел разведывательный полет в районе оккупированного Крыма
Фото: БПЛА RQ-4B-30 Global Hawk (nasa.gov)

Кроме того, беспилотник RQ-4 Global Hawk начал мониторинг в районе Донбасса в 13:00

Беспилотник США вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла и провел разведку линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на странице мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter.

Сообщается, что аппарат модели RQ-4 Global Hawk начал мониторинг в районе Донбасса в 13:00. После 15:00 беспилотник перешел к полету вдоль Черноморского побережья. Отмечается, что разведка выполняется на высоте 15 тысяч м и со скоростью примерно 600 км/ч.

 

Фото (twitter.com/ua4wiy_)

Напомним, ранее в рамках миссии по патрулированию Baltic Air Policing истребители НАТО дважды вылетали для опознания российских военных самолетов над Балтийским морем.

Ранее стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk Военно-воздушных сил США 29 марта осуществил разведывательный полет вдоль линии соприкосновения с российско-террористическими войсками на Донбассе и побережья оккупированного Крыма. 

26 марта два военных самолета США осуществляли патрулирование вдоль побережья оккупированного Крыма, а также оккупированной части Молдовы и пограничных со странами Балтии территорий РФ. 

Добавим, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk семь часов мониторил ситуацию на Донбассе 6 марта.

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