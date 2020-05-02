ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Безпілотник бойовиків скинув гранату на підрозділи ООС, є поранений

Новини » Надзвичайні події     02.05.2020 - 14:38
Безпілотник бойовиків скинув гранату на підрозділи ООС, є поранений
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Один військовий отримав осколкове поранення

Проросійські бойовики, використавши безпілотний літальний апарат, здійснили напад на позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними штабу, сьогодні поблизу Гнутового бойовики з безпілотника скинули на позиції ООС постріл до гранатомету ВОГ-17. В результаті вибуху осколкове поранення отримав один український військовослужбовець. Пораненого евакуювали до лікувального закладу, де йому надали медичну допомогу.

"Такі підступні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - заявили в ООС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку 2 травня на Донбасі було зафіксовано вже 13 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків. Окупаційні сили застосовували заборонене мінськими угодами озброєння. Внаслідок обстрілів було поранено одного військового.

Крім того, вчора в зоні проведення ООС в результаті ворожих обстрілів було поранено двох українських військовослужбовців. Бойовики порушували режим припинення вогню поблизу 9 населених пунктів.

Бойовики на Донбасі з початку доби 9 раз обстріляли позиції ЗСУ, є поранений ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості вибухів на Донбасі
Новини України Донбасобстрелбойовикибеспилотник
News
On Top