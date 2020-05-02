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Беспилотник боевиков сбросил гранату на подразделения ООС, есть раненый

Новости » Происшествия     02.05.2020 - 14:38
Беспилотник боевиков сбросил гранату на подразделения ООС, есть раненый
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Один военный получил осколочное ранение

Пророссийские боевики, используя беспилотный летательный аппарат, совершили нападение на позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным штаба, сегодня вблизи Гнутово боевики с беспилотника сбросили на позиции ООС выстрел к гранатомету ВОГ-17. В результате взрыва осколочное ранение получил один украинский военнослужащий. Раненого эвакуировали в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь.

"Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются", - заявили в ООС.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2 мая на Донбассе было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Оккупационные силы применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов был ранен один военный.

Кроме того, вчера в зоне проведения ООС в результате вражеских обстрелов были ранены двое украинских военнослужащих. Боевики нарушали режим прекращения огня вблизи 9 населенных пунктов.

Боевики на Донбассе с начала суток 9 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненый ОБСЕ зафиксировала увеличение количества взрывов на Донбассе
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