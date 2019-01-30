Трамп із Путіним розмовляли на саміті G20 без перекладача від США, - FT

Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (kremlin.ru)

Президенти, зокрема, обговорили напад РФ на українські судна в Азовському морі та конфлікт у Сирії

Президенти США Дональд Трамп і Росії Володимир Путін на саміті G20 у Буенос-Айресі наприкінці 2018 року спілкувалися без перекладача з американського боку. Про це повідомили поінформовані джерела, передає РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За інформацією видання, неформальна приватна бесіда президентів відбулася в театрі Колон, коли гості заходу стали розходитися.

У бесіді брали участь Трамп, його дружина Меланія, Путін і його перекладач.

Підкреслюється, що з американського боку не було ні перекладача, ні помічника президента, який міг би документувати бесіду.

Ще один співрозмовник газети з Росії повідомив, що президенти близько 15 хвилин обговорювали зовнішньополітичні питання, в тому числі напад на українські судна в Азовському морі і конфлікт у Сирії.

У Держдепартаменті США і Білому домі відмовилися прокоментувати виданню цю інформацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час зустрічі в 2017 році на полях саміту G20 в Гамбурзі з президентом Росії Володимиром Путіним президент Сполучених Штатів Дональд Трамп приховував від членів адміністрації деталі перших переговорів сторін.

Тоді ЗМІ повідомили, що президент США після переговорів з Путіним нібито забрав собі записки перекладача, який був присутній на зустрічі, і наказав йому не розповідати про це.