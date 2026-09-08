Бернем и Трамп обсудили прекращение огня в Украине по телефону
Премьер-министр Британии Энди Бернем и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону необходимость продолжать работу над прекращением огня в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление правительства Великобритании.
Лидеры согласились, что нужно продолжать двигаться к прекращению огня, которое бы предотвратило дальнейшие потери жизни. Бернем подтвердил поддержку Британии Украины и недавних мирных переговоров под руководством США.
Разговор начался с поздравлений Бернем поздравил Трампа с Днем труда. Относительно экономики премьер-министр Британии поздравил президента США с последними показателями занятости в стране и отметил положительные признаки роста британской экономики, отметив, что правительство работает над большей позитивной динамикой, хотя работы еще остается немало.
Бернем очертил приверженность Британии работе ради мира и безопасности в регионе, отметив важность решения о двух государствах, открытии Ормузского пролива и недопущении получения Ираном ядерного оружия.
Напомним, спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели серию встреч в Киеве. Американская сторона переговорила с президентом Владимиром Зеленским, украинской переговорной командой и представителями Европы.
Американские чиновники озвучили первые заявления о переговорах и дальнейшем пути к миру. По их словам, США работают над тем, чтобы не просто приостановить конфликт, а создать четкие рамки для построения долгосрочного мира и прекращения вражды.