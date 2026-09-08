Бернем і Трамп обговорили припинення вогню в Україні по телефону

Прем'єр-міністр Британії Енді Бернем і президент США Дональд Трамп обговорили телефоном необхідність продовжувати роботу над припиненням вогню в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву уряду Британії.

Лідери погодилися, що потрібно продовжувати рухатися до припинення вогню, яке б запобігло подальшим втратам життя. Бернем підтвердив підтримку Британією України та нещодавніх мирних перемовин під керівництвом США.

Розмова почалася з вітань Бернем привітав Трампа з Днем праці. Щодо економіки, прем'єр-міністр Британії привітав президента США з останніми показниками зайнятості в країні та відзначив позитивні ознаки зростання британської економіки, зазначивши, що уряд працює над більшою позитивною динамікою, хоча роботи ще залишається чимало.

Бернем окреслив прихильність Британії роботі заради миру й безпеки в регіоні, наголосивши на важливості рішення про дві держави, відкриття Ормузької протоки та недопущення отримання Іраном ядерної зброї.