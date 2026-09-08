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Бернем і Трамп обговорили припинення вогню в Україні по телефону

02:16 08.09.2026 Вт
2 хв
Лідери підтвердили підтримку мирних переговорів під егідою США
aimg Катерина Коваль
Бернем і Трамп обговорили припинення вогню в Україні по телефону Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Прем'єр-міністр Британії Енді Бернем і президент США Дональд Трамп обговорили телефоном необхідність продовжувати роботу над припиненням вогню в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву уряду Британії.

Лідери погодилися, що потрібно продовжувати рухатися до припинення вогню, яке б запобігло подальшим втратам життя. Бернем підтвердив підтримку Британією України та нещодавніх мирних перемовин під керівництвом США.

Розмова почалася з вітань Бернем привітав Трампа з Днем праці. Щодо економіки, прем'єр-міністр Британії привітав президента США з останніми показниками зайнятості в країні та відзначив позитивні ознаки зростання британської економіки, зазначивши, що уряд працює над більшою позитивною динамікою, хоча роботи ще залишається чимало.

Бернем окреслив прихильність Британії роботі заради миру й безпеки в регіоні, наголосивши на важливості рішення про дві держави, відкриття Ормузької протоки та недопущення отримання Іраном ядерної зброї.

Нагадаємо, спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели серію зустрічей у Києві. Американська сторона переговорила з президентом Володимиром Зеленським, українською переговорною командою та представниками Європи.

Американські посадовці озвучили перші заяви про переговори та подальший шлях до миру. За їхніми словами, США працюють над тим, щоб не просто призупинити конфлікт, а створити чіткі рамки для побудови довгострокового миру та припинення ворожнечі.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні Енді Бернем
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