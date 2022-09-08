Берлусконі з Меркель хоче виступити посередником між Україною і РФ

"З Меркель мені б хотілося спробувати переконати і стати посередником, щоб покласти край конфлікту між Україною і Росією", - заявив. він.

При цьому колишній італійський прем'єр додав, що на даний момент не бачить ніяких економічних втрат для Путіна.

"Він здається мені абсолютно здатним протистояти санкціям і стелі цін на газ", - додав політик.

Нагадаємо, раніше посол Індонезії у РФ Хосе Таварес заявив, що Індонезія готова організувати зустріч Зеленського і Путіна на саміті G20.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів переговори з президентом Володимиром Зеленським, в ході яких запропонував йому провести зустріч з Путіним.

Після цього Зеленський заявив, що діалог з Росією можливий тільки в разі повного виведення окупаційних військ з української території.

Тим часом у ЗМІ неодноразово обговорювали ситуацію можливої зустрічі Президентів і на саміті G20, куди запросили як Зеленського, так і Путіна.