Зеленський провів зустріч з президенткою німецького Бундестагу

"Приємно, що саме в такі складні дні Ви приїхали підтримати Україну, в особливі дні - дні війни на нашій землі. Зі свої сторони хочу подякувати за підтримку у Бундестазі важливих для України речей, про нещодавно проголосовану резолюцію щодо підтримки України важкою зброєю... Також хочеться, щоб і Ви, і Бундестаг підтримали майбутню резолюцію щодо членства України в Євросоюзі", - зазначив Зеленський.