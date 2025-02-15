RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп

В Берлине откроют хаб для украинцев: будут оказывать помощь готовым вернуться домой

Фото: глава Министерства национального единства Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

В Берлине откроется украинский Unity Hub ("Центр единства"). Украина и Германия подписали Совместную декларацию о намерениях.

Об этом заявил глава Министерства национального единства Алексей Чернышов журналистам во время церемонии подписания документа, передает РБК-Украина.

Так, от Германии декларацию утвердил глава федеральной канцелярии и федеральный министр по спецпоручениям Вольфганг Шмидт, а со стороны Украины - глава Министерства национального единства Алексей Чернышов.

"Подписание Совместной декларации о намерениях открытия украинского Unity Hub в Берлине - важный шаг для поддержки наших граждан за рубежом. Это профессиональное пространство, которое объединяет общество, бизнес и культурные инициативы", - рассказал он.

По данным Чернышова, он будет обеспечивать доступ к образовательным и карьерным возможностям как в Украине, так и в стране пребывания - в центре помогут вынужденным переселенцам адаптироваться, учиться и развивать свои инициативы, а тем, кто будет готов, предоставят всю необходимую помощь для возвращения домой.

 

Центры откроют не только в Берлине

Как сообщалось, в трех странах Европы могут открыться центры возвращения для украинских беженцев. Они могут появиться в Польше, Чехии и Германии.

В частности, Украина готова принять граждан, проживающих за рубежом, например, в оборонную промышленность, поскольку в стране не хватает квалифицированных рабочих.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Берлин