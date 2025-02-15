У Берліні відкриють хаб для українців: надаватимуть допомогу готовим повернутися додому

Так, від Німеччини декларацію затвердив голова федеральної канцелярії та федеральний міністр зі спецдоручень Вольфганг Шмідт, а з боку України - глава Міністерства національної єдності Олексій Чернишов.

"Підписання Спільної декларації про наміри відкриття українського Unity Hub у Берліні - важливий крок для підтримки наших громадян за кордоном. Це професійний простір, який об'єднує громаду, бізнес і культурні ініціативи", - розповів він.

За даними Чернишова, він забезпечуватиме доступ до освітніх і кар'єрних можливостей як в Україні, так і в країні перебування - у центрі допоможуть вимушеним переселенцям адаптуватися, навчатися та розвивати свої ініціативи, а тим, хто буде готовий, нададуть всю необхідну допомогу для повернення додому.