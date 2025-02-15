У Берліні відкриють хаб для українців: надаватимуть допомогу готовим повернутися додому

В Берлині відкриється український Unity Hub ("Центр єдності"). Україна та Німеччина підписали Спільну декларацію про наміри.
Про це заявив глава Міністерства національної єдності Олексій Чернишов журналістам під час церемонії підписання документа, передає РБК-Україна.
Так, від Німеччини декларацію затвердив голова федеральної канцелярії та федеральний міністр зі спецдоручень Вольфганг Шмідт, а з боку України - глава Міністерства національної єдності Олексій Чернишов.
"Підписання Спільної декларації про наміри відкриття українського Unity Hub у Берліні - важливий крок для підтримки наших громадян за кордоном. Це професійний простір, який об'єднує громаду, бізнес і культурні ініціативи", - розповів він.
За даними Чернишова, він забезпечуватиме доступ до освітніх і кар'єрних можливостей як в Україні, так і в країні перебування - у центрі допоможуть вимушеним переселенцям адаптуватися, навчатися та розвивати свої ініціативи, а тим, хто буде готовий, нададуть всю необхідну допомогу для повернення додому.
Як повідомлялось, в трьох країнах Європи можуть відкритися центри повернення для українських біженців. Вони можуть з'явитися у Польщі, Чехії та Німеччині.
Зокрема, Україна готова прийняти громадян, які проживають за кордоном, наприклад, в оборонну промисловість, оскільки в країні не вистачає кваліфікованих робітників.
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