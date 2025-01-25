В трех странах Европы могут открыться центры возвращения для украинских беженцев. Они могут появиться в Польше, Чехии и Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Denik N .

Эти центры будут иметь целью облегчить украинским беженцам, возвращение в страну. Новосозданные учреждения "призваны помогать украинцам с возвращением, а также служить культурными и общественными центрами".

В частности, как пишет издание, Украина готова принять граждан, проживающих за рубежом, например, в оборонную промышленность, поскольку в стране не хватает квалифицированных рабочих.

Чехия

Что касается чешского центра, то его появление вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов обсудит во время своего визита в Чехию на следующей неделе.

"Создание центров возвращения на территории Чехии станет, среди прочего, предметом встречи вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова, ответственного за связи с гражданами Украины за рубежом, который 28 января приезжает с этой целью в Чехию", - сообщили изданию в Департаменте коммуникаций Министерства внутренних дел.

По последним данным МВД, сейчас в Чехии находится около 390 тысяч человек из Украины с временной защитой. При этом около 60% беженцев планируют остаться в Чехии после окончания войны.

Польша и Берлин

Создание центра возвращения беженцев готовится в Берлине. К тому же, по данным издания, Украина также обсудила этот проект с Польшей.