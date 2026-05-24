В Берлине в лесу нашли 59 неразорвавшихся советских снарядов времен Второй мировой

В берлинском районе Панков обнаружили 59 неразорвавшихся снарядов времен Второй мировой войны. Опасную находку заметили во время обычной прогулки по лесу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
По данным издания, человек наткнулся на подозрительный предмет в лесной зоне на севере немецкой столицы и вызвал полицию. На место оперативно прибыли специализированные подразделения Государственного управления уголовного розыска Германии (LKA).
При обследовании территории специалисты обнаружили закопанные в земле 59 неразорвавшихся советских снарядов калибра 122 миллиметра. Общий вес боеприпасов составлял около 1,5 тонны.
В полиции отметили, что угрозы для жителей района не было. В то же время изъятие боеприпасов требовало проведения специальной операции.
Каждый снаряд отдельно зафиксировали и подготовили к транспортировке для дальнейшей безопасной утилизации.
Правоохранители также с юмором прокомментировали инцидент в соцсетях.
"Оказалось, что в лесах Панкова лежало нечто большее, чем просто древесина", - написала полиции Берлина в Facebook.
В Германии подобные находки времен Второй мировой войны случаются регулярно. Несмотря на десятилетия после завершения войны, в земле до сих пор остаются тысячи неразорвавшихся боеприпасов.
Ранее в этом месяце в немецком Пфорцхайме эвакуировали около 30 тысяч человек из-за обнаружения крупной авиабомбы времен Второй мировой войны. Боеприпас нашли во время строительных работ в восточной части города.
По данным полиции, речь шла о бомбе весом 1,8 тонны, которая содержала более тонны взрывчатых веществ. Из-за операции власти перекрывали часть города, ограничивали движение транспорта и проводили масштабную эвакуацию жителей из опасной зоны.