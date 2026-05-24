В Берлине в лесу нашли 59 неразорвавшихся советских снарядов времен Второй мировой

По данным издания, человек наткнулся на подозрительный предмет в лесной зоне на севере немецкой столицы и вызвал полицию. На место оперативно прибыли специализированные подразделения Государственного управления уголовного розыска Германии (LKA).

При обследовании территории специалисты обнаружили закопанные в земле 59 неразорвавшихся советских снарядов калибра 122 миллиметра. Общий вес боеприпасов составлял около 1,5 тонны.

В полиции отметили, что угрозы для жителей района не было. В то же время изъятие боеприпасов требовало проведения специальной операции.

Каждый снаряд отдельно зафиксировали и подготовили к транспортировке для дальнейшей безопасной утилизации.

Правоохранители также с юмором прокомментировали инцидент в соцсетях.

"Оказалось, что в лесах Панкова лежало нечто большее, чем просто древесина", - написала полиции Берлина в Facebook.

В Германии подобные находки времен Второй мировой войны случаются регулярно. Несмотря на десятилетия после завершения войны, в земле до сих пор остаются тысячи неразорвавшихся боеприпасов.