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В Берлине мужчина взобрался на флагшток перед Рейхстагом и вывесил флаг Палестины

22:55 08.11.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
В Берлине мужчина взобрался на флагшток перед Рейхстагом и вывесил флаг Палестины Фото: полиция задержала мужчину за палестинский флаг на Рейхстаге (Getty Images)
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Человек вылез на 30-метровый флагшток возле Рейхстага в Берлине, снял немецкий флаг и поднял палестинский. Правоохранители задержали подозреваемого и его подельников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Инцидент произошел на площади Республики около 11:30 утра. 22-летний мужчина поднялся на почти 30-метровый флагшток, снял "Знамя единства" и бросил его на землю, после чего поднял палестинский флаг.

Двое других мужчин в возрасте 20 и 32 лет находились у подножия флагштока, помогали ему и охраняли место происшествия.

Злоумышленник оставался на вершине мачты около часа, используя альпинистский страховочный пояс. Около 12:30 он самостоятельно спустился вниз, после чего был заключен под стражу.

Пожарная служба сняла палестинский флаг, однако из-за повреждения подъемной системы вернуть немецкий флаг на место сразу не удалось.

Двух поклонников отпустили после проверки их личных данных и вручения приказа покинуть территорию.

Государственная безопасность Управления криминальной полиции расследует подозрения в клевете на государство и его символы, повреждении имущества, незаконном проникновении и нарушении закона о собрании.

Напомним, что организаторы молодежных протестов в Германии по движению Gen Z regeltанонсировали новые массовые акции на 20 ноября после успешного проведения общегерманских демонстраций.

В то же время, представители консервативных политических сил резко осудили вспышки насилия и пообещали жестко наказать виновных в беспорядках во время митингов в нескольких городах Германии.

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