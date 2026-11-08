В Берлине мужчина взобрался на флагшток перед Рейхстагом и вывесил флаг Палестины
Человек вылез на 30-метровый флагшток возле Рейхстага в Берлине, снял немецкий флаг и поднял палестинский. Правоохранители задержали подозреваемого и его подельников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
Инцидент произошел на площади Республики около 11:30 утра. 22-летний мужчина поднялся на почти 30-метровый флагшток, снял "Знамя единства" и бросил его на землю, после чего поднял палестинский флаг.
Двое других мужчин в возрасте 20 и 32 лет находились у подножия флагштока, помогали ему и охраняли место происшествия.
Злоумышленник оставался на вершине мачты около часа, используя альпинистский страховочный пояс. Около 12:30 он самостоятельно спустился вниз, после чего был заключен под стражу.
Пожарная служба сняла палестинский флаг, однако из-за повреждения подъемной системы вернуть немецкий флаг на место сразу не удалось.
Двух поклонников отпустили после проверки их личных данных и вручения приказа покинуть территорию.
Государственная безопасность Управления криминальной полиции расследует подозрения в клевете на государство и его символы, повреждении имущества, незаконном проникновении и нарушении закона о собрании.
Напомним, что организаторы молодежных протестов в Германии по движению Gen Z regeltанонсировали новые массовые акции на 20 ноября после успешного проведения общегерманских демонстраций.
В то же время, представители консервативных политических сил резко осудили вспышки насилия и пообещали жестко наказать виновных в беспорядках во время митингов в нескольких городах Германии.