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В Германии молодежь готовится к новым масштабным протестам: известна дата

20:43 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
В Германии молодежь готовится к новым масштабным протестам: известна дата Фото: Протесты в Германии (Getty Images)
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Организаторы протестов в Германии - представители движения Gen Z regelt - заявили о намерении продолжить акции в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

В Gen Z regelt подчеркнули, что положительно оценивают итоги общегерманских молодежных демонстраций. Там также заявили, что присоединятся к следующим митингам, запланированным на 20 ноября - через три недели.

"В этот день сто тысяч человек показали, ради чего они вышли на улицы", - заявил представитель пресс-службы инициативы Амадео, который публично использует только свое имя.

Акции, организованные движением Gen Z regelt, прошли в 34 городах Германии, среди которых Берлин, Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. При этом число участников оказалось ниже ожиданий организаторов: они рассчитывали собрать не менее 182 тысяч человек. По оценкам очевидцев, на улицы вышла примерно половина от заявленного количества.

Среди требований инициативы - увеличение финансирования образования, расширение доступа к помощи людям с зависимостями и психотерапии, меры по сдерживанию роста стоимости жизни, обеспечение социальной справедливости и усиление мер по защите климата. Кроме того, активисты выступают против введения обязательной военной службы и расширения государственного надзора.

В основном демонстрации прошли мирно. Однако в нескольких городах, по предварительным оценкам, экстремистские группы целенаправленно вмешивались в ход протестов.

Ранее РБК-Украина рассказывало, почему зумеры в Германии выступают против политики канцлера Фридриха Мерца и его команды.

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