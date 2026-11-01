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Вспышки насилия и много пострадавших: что происходит во время протестов в Германии (видео)

16:33 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Вспышки насилия и много пострадавших: что происходит во время протестов в Германии (видео) Фото: Ситуация во время протестов обостряется (Getty Images)
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Ведущие представители консервативных политических сил Германии заявили о намерении жестко наказать виновных в насильственных инцидентах, произошедших в нескольких городах Германии во время молодежных протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

В течение 31 октября десятки тысяч молодых людей выходили на улицы. Первоначально акции проходили мирно. Однако вечером ситуация обострилась: беспорядки вспыхнули, в частности, во Франкфурте и Кельне. В Берлине участники бросали в полицейских бутылки и петарды. В нескольких городах правоохранители были вынуждены применить водометы.

Организатором акций выступила инициатива Gen Z regelt. Она призвала к мирным демонстрациям, участники которых потребовали увеличить финансирование образования, принять меры для сдерживания роста стоимости жизни и усилить борьбу с глобальным потеплением.

Уже 1 ноября глава МВД Германии Александер Добриндт обвинил в беспорядках "насильственные левые группы и нарушителей общественного порядка из мигрантских общин". По его словам, именно эти группы сорвали мирные демонстрации, проходившие днем в субботу.

Вспышки насилия и много пострадавших: что происходит во время протестов в Германии (видео)
Протесты в Германии набирают обороты (Фото: Getty Images)

Добриндт подчеркнул, что правоохранители установят личности участников беспорядков и мародеров и привлекут их к ответственности. Он также призвал применять суровые наказания за нарушение общественного порядка.

Вспышки насилия и много пострадавших: что происходит во время протестов в Германии (видео)
Протесты в Германии набирают обороты (Фото: Getty Images)

Серьезные последствия беспорядков зафиксировали во Франкфурте. По словам министра внутренних дел федеральной земли Гессен, представителя Христианско-демократического союза Романа Посека, там пострадали более 100 полицейских. Один из правоохранителей получил тяжелые травмы.

Кроме того, полиция задержала 54 человека в возрасте от 13 до 29 лет. В результате беспорядков были повреждены 17 предприятий, пять из них разграбили.

Вспышки насилия и много пострадавших: что происходит во время протестов в Германии (видео)
Протесты в Германии набирают обороты (Фото: Getty Images)

Посек заявил, что произошедшее продемонстрировало высокий уровень насилия со стороны леворадикалов и агрессивно настроенной молодежи, значительная часть которой имеет миграционное происхождение.

Он также подчеркнул, что проблему участия мигрантов в правонарушениях необходимо обсуждать открыто, без искусственных ограничений и табу.

По словам министра, для обеспечения порядка во Франкфурте задействовали значительные силы полиции. Всего к операции привлекли более тысячи правоохранителей, а также спецназ. Для разгона участников беспорядков применялись водометы и слезоточивый газ.

Ранее РБК-Украина рассказывало, почему зуммеры в Германии выступают против политики канцлера Фридриха Мерца и его команды.

Также мы писали, что во Франции протесты переросли в столкновения, сотни людей уже задержали.

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