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У Берліні посилили карантин через COVID-19

Берлін, Вівторок 06 жовтня 2020 21:23
У Берліні посилили карантин через COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міська влада Берліна прийняли рішення посилити деякі карантинні обмеження у місті. Зокрема у місті обмежать час роботи клубів і барів.

Про це повідомляє Reuters.

За словами мера Берліна Майкла Мюллера, в місті є дві проблемні області, з-за яких відбувається спалах коронавіруса.

ксперти вказали на дві проблемні області, які необхідно вирішити: великі групи людей, які не дотримуються правил соціального дистанціювання і зборів в закритих приміщеннях", - зазначив він.

При цьому він зазначив, що влада Берліна повинні швидко здійснити дії, щоб уникнути повної ізоляції міста.

Так, з 10 жовтня і до кінця місяця ресторани та бару будуть працювати до 23:00, а відчинятися не раніше 6:00. В цей же проміжок часу на заправних станціях буде заборонено продавати алкоголь.

Крім того, на закриті вечірки в приміщенні зможуть бути присутніми максимум 10 осіб, замість 25.

Нагадаємо, у Німеччині ввели обов'язковий масковий режим. Він діятиме з 6 жовтня до 17 січня.

Крім того, у Німеччині запропонували скасувати карнавальний сезон через карантин.

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