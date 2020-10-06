У Берліні посилили карантин через COVID-19

Міська влада Берліна прийняли рішення посилити деякі карантинні обмеження у місті. Зокрема у місті обмежать час роботи клубів і барів.
Про це повідомляє Reuters.
За словами мера Берліна Майкла Мюллера, в місті є дві проблемні області, з-за яких відбувається спалах коронавіруса.
"Експерти вказали на дві проблемні області, які необхідно вирішити: великі групи людей, які не дотримуються правил соціального дистанціювання і зборів в закритих приміщеннях", - зазначив він.
При цьому він зазначив, що влада Берліна повинні швидко здійснити дії, щоб уникнути повної ізоляції міста.
Так, з 10 жовтня і до кінця місяця ресторани та бару будуть працювати до 23:00, а відчинятися не раніше 6:00. В цей же проміжок часу на заправних станціях буде заборонено продавати алкоголь.
Крім того, на закриті вечірки в приміщенні зможуть бути присутніми максимум 10 осіб, замість 25.
Нагадаємо, у Німеччині ввели обов'язковий масковий режим. Він діятиме з 6 жовтня до 17 січня.
Крім того, у Німеччині запропонували скасувати карнавальний сезон через карантин.