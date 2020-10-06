В Берлине усилили карантин из-за COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Городские власти Берлина приняли решение ужесточить некоторые карантинные ограничения в городе. В частности в городе ограничат время работы клубов и баров.

Об этом сообщает Reuters.

По словам мэра Берлина Майкла Мюллера, в городе есть две проблемные области, из-за которых происходит вспышка коронавируса.

"Э ксперты указали на две проблемные области, которые необходимо решить: большие группы людей, которые не придерживаются правил социального дистанцирования, и собрания в закрытых помещениях", - отметил он.

При этом он отметил, что власти Берлина д олжны быстро предпринять действия, чтобы избежать полной изоляции города.

Так, с 10 октября и до конца месяца рестораны и бару будут работать до 23:00, а открываться не раньше 6:00. В этот же промежуток времени на заправочных станциях будет запрещено продавать алкоголь.

Кроме того, на закрытые вечеринки в помещении смогут присутствовать максимум 10 человек, вместо 25.

Напомним, в Германии ввели обязательный масочный режим. Он будет действовать с 6 октября до 17 января.

Кроме того, в Германии предложили отменить карнавальный сезон из-за карантина.