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В Берлине усилили карантин из-за COVID-19

Берлин, Вторник 06 октября 2020 21:23
В Берлине усилили карантин из-за COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Городские власти Берлина приняли решение ужесточить некоторые карантинные ограничения в городе. В частности в городе ограничат время работы клубов и баров.

Об этом сообщает Reuters.

По словам мэра Берлина Майкла Мюллера, в городе есть две проблемные области, из-за которых происходит вспышка коронавируса.

ксперты указали на две проблемные области, которые необходимо решить: большие группы людей, которые не придерживаются правил социального дистанцирования, и собрания в закрытых помещениях", - отметил он.

При этом он отметил, что власти Берлина должны быстро предпринять действия, чтобы избежать полной изоляции города.

Так, с 10 октября и до конца месяца рестораны и бару будут работать до 23:00, а открываться не раньше 6:00. В этот же промежуток времени на заправочных станциях будет запрещено продавать алкоголь.

Кроме того, на закрытые вечеринки в помещении смогут присутствовать максимум 10 человек, вместо 25.

Напомним, в Германии ввели обязательный масочный режим. Он будет действовать с 6 октября до 17 января.

Кроме того, в Германии предложили отменить карнавальный сезон из-за карантина.

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