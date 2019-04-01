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У Венесуелі відбулися демонстрації з-за відключень електрики і води

Новини » Надзвичайні події    01.04.2019 - 06:10
У Венесуелі відбулися демонстрації з-за відключень електрики і води
Фото: мітинги в Венесуелі (twitter.com/mundo_gazeta)

В країні скоротили робочий день і заняття в школах

У неділю, 31 березня, в Каракасі та інших містах Венесуели пройшли демонстрації з-за постійних відключень електроенергії і брак питної води. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Також в країні були перервані заняття в школах, а робочий день скорочений. Крім того, велика частина торгівлі країни залишається закритою після збоїв в державних службах.

Мітинги відбулися в центрі Каракаса, в декількох кілометрах від президентського палацу, а також у деяких провінціях.

 

Фото: мітинги у Венесуелі (twitter.com/mundo_gazeta)

Уряд президента Ніколаса Мадуро дав декілька пояснень причин відключень: від можливих кібератак за підтримки Сполучених Штатів до снайперів, пов'язаних з опозицією, які спричинили пожежу в районі гідроелектростанції.

Але опозиція та експерти пов'язують відключення електрики з накопиченими роками скорочення інвестицій в електроенергетичну систему з тих пір, як покійний колишній президент Уго Чавес націоналізував сектор у 2007 році.

Лідер опозиції Хуан Гуайдо, визнаний тимчасовим президентом півсотнею країн, у тому числі США, попросив венесуельців організувати акцію протесту.

Нагадаємо, у Венесуелі увечері в суботу, 30 березня, відбулося четверте масштабне відключення електрики за місяць, в результаті якого відсутня електроенергія в більшості штатів країни.

Відзначимо, в січні 2019 року Гуайдо прийняв тимчасове президентство, стверджуючи, що переобрання Мадуро в 2018 році було шахрайським і що він узурпував владу, коли вступив на посаду на другий термін.

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