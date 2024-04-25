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Берлин предложил ввести запрет на импорт российского СПГ в Евросоюз

Фото: Берлин предложил запрет на импорт российского СПГ в Евросоюз (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Немецкое правительство поддерживает предложение внести в 14-й пакет европейских санкций против России эмбарго на импорт в Евросоюз российского сжиженного природного газа (СПГ)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Да, я поддерживаю это, Германии больше не нужен СПГ из России, у нас с Россией больше нет и контрактов на его поставки", - заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек

Германия смогла избавиться даже от инфраструктурной зависимости от российского трубопроводного газа. Министр посоветовал другим странам последовать примеру.

"То, что удалось сделать Германии в отношении газа, должно быть возможно и другим странам в других сферах энергетики", - заявил министр, имея в виду не только российский СПГ, но и экспорт из России в ЕС топлива для атомных электростанций.

По оценкам экспертов, в настоящее время Россия занимает после США второе место по объему поставок СПГ в страны ЕС. Ее доля в общем импорте составляет 16%.

В прошлом году российские фирмы продали странам Евросоюза 15,5 млн тонн СПГ, что почти на 40% больше, чем в 2021 году, подсчитала компания Kpler, специализирующаяся на сборе данных о сырьевых рынках.

Санкции против России

Евросоюз готовит 14-й пакет санкций против России за вторжение в Украину. В ЕС рассказали об ограничениях.

Ранее мы писали, что Швеция предложила ввести санкции против нефтяного флота Москвы и сжиженного газа.

Также мы писали, что президент США Джо Байден продлил запрет на заходы в морские порты США для суден связанных с Россией.

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