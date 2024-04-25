Берлин предложил ввести запрет на импорт российского СПГ в Евросоюз

"Да, я поддерживаю это, Германии больше не нужен СПГ из России, у нас с Россией больше нет и контрактов на его поставки", - заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек

Германия смогла избавиться даже от инфраструктурной зависимости от российского трубопроводного газа. Министр посоветовал другим странам последовать примеру.

"То, что удалось сделать Германии в отношении газа, должно быть возможно и другим странам в других сферах энергетики", - заявил министр, имея в виду не только российский СПГ, но и экспорт из России в ЕС топлива для атомных электростанций.

По оценкам экспертов, в настоящее время Россия занимает после США второе место по объему поставок СПГ в страны ЕС. Ее доля в общем импорте составляет 16%.

В прошлом году российские фирмы продали странам Евросоюза 15,5 млн тонн СПГ, что почти на 40% больше, чем в 2021 году, подсчитала компания Kpler, специализирующаяся на сборе данных о сырьевых рынках.