Берлин предложил ввести запрет на импорт российского СПГ в Евросоюз

Немецкое правительство поддерживает предложение внести в 14-й пакет европейских санкций против России эмбарго на импорт в Евросоюз российского сжиженного природного газа (СПГ)
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
"Да, я поддерживаю это, Германии больше не нужен СПГ из России, у нас с Россией больше нет и контрактов на его поставки", - заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек
Германия смогла избавиться даже от инфраструктурной зависимости от российского трубопроводного газа. Министр посоветовал другим странам последовать примеру.
"То, что удалось сделать Германии в отношении газа, должно быть возможно и другим странам в других сферах энергетики", - заявил министр, имея в виду не только российский СПГ, но и экспорт из России в ЕС топлива для атомных электростанций.
По оценкам экспертов, в настоящее время Россия занимает после США второе место по объему поставок СПГ в страны ЕС. Ее доля в общем импорте составляет 16%.
В прошлом году российские фирмы продали странам Евросоюза 15,5 млн тонн СПГ, что почти на 40% больше, чем в 2021 году, подсчитала компания Kpler, специализирующаяся на сборе данных о сырьевых рынках.
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