ua en ru
Ср, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден продлил запрет на заходы в морские порты США для суден связанных с Россией

Вашингтон, Среда 17 апреля 2024 07:15
UA EN RU
Байден продлил запрет на заходы в морские порты США для суден связанных с Россией Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент США Джо Байден продлил запрет на заходы в морские порты США для суден связанных с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Байден продлил запрет, связанный с войной, еще на один год.

"В соответствии со статьей 202(d) Закона о национальных чрезвычайных ситуациях (50 USC 1622(d)), я сохраняю на 1 год национальное чрезвычайное положение в отношении Российской Федерации и чрезвычайного органа, связанного с регулированием якорной стоянки. и движение связанных с Россией судов в порты США, как указано в Прокламации 10371", - написано на сайте Белого дома.

Запрет на вход в американские порты для суден, связанных с Россией был введен 21 апреля 2022 года. Исключения для судов, транспортирующих специальные ядерные или побочные ядерные продукты, которые не могут покупаться у альтернативных поставщиков.

Санкции США против России

США регулярно вводят санкции против России за агрессивную войну в Украине и различную деятельность.

Ранее мы писали, что США ввели санкции против компаний РФ, которые занимаются виртуальными платежами

Также мы писали, что США совместно с Великобританией ввели санкции против импорта металлов из России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Санкции против России
NEWS
ВСУ восстановили позиции под Авдеевкой, оккупанты продвинулись на двух направлениях, - карты ISW
ВСУ восстановили позиции под Авдеевкой, оккупанты продвинулись на двух направлениях, - карты ISW
DAILY
Попытка №2 или карты в руки НКЦБФР. Сможет ли Украина построить современный фондовый рынок
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Попытка №2 или карты в руки НКЦБФР. Сможет ли Украина построить современный фондовый рынок