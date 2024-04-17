Президент США Джо Байден продлил запрет на заходы в морские порты США для суден связанных с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома .

Байден продлил запрет, связанный с войной, еще на один год.

"В соответствии со статьей 202(d) Закона о национальных чрезвычайных ситуациях (50 USC 1622(d)), я сохраняю на 1 год национальное чрезвычайное положение в отношении Российской Федерации и чрезвычайного органа, связанного с регулированием якорной стоянки. и движение связанных с Россией судов в порты США, как указано в Прокламации 10371", - написано на сайте Белого дома.

Запрет на вход в американские порты для суден, связанных с Россией был введен 21 апреля 2022 года. Исключения для судов, транспортирующих специальные ядерные или побочные ядерные продукты, которые не могут покупаться у альтернативных поставщиков.