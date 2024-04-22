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Швеция предложила ввести санкции против нефтяного флота Москвы и сжиженного газа

Украина, Понедельник 22 апреля 2024 10:26
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Швеция предложила ввести санкции против нефтяного флота Москвы и сжиженного газа Фото: ЕС расширит санкции против Москвы (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Следующий пакет санкций Евросоюза должен включать шаги против теневого флота танкеров, перевозящих российскую нефть в обход санкций, а также запрет сжиженного газа.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Принятие 14-го пакета санкций - одна из самых важных вещей. Мы позаботимся о том, чтобы включить запрет на импорт сжиженного природного газа, а также меры по ограничению российского теневого флота", - сказал Бильстрем, прибыв на встречу министров иностранных дел ЕС.

Обсуждение пакета 14-го пакета санкций находится на ранней стадии, и он не будет принят на встрече в Люксембурге.

Как заявил ранее вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, пакет санкций будет включать широкий перечень ограничительных мер с сильным акцентом на борьбу с обходом - например, в морском секторе, поскольку Россия продолжает пытаться нарушать верхнюю границу цен на экспорт нефти.

Санкции против нефти

Ценовой лимит, введенный странами "Большой семерки", Европейским Союзом и Австралией, запрещает использование западных морских услуг, таких как страхование, маркировка и транспортировка, когда танкеры перевозят российскую нефть по цене 60 долларов за баррель или выше. Запад ввел этот механизм после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

С октября США усилили ограничение цен с помощью санкций, включая включение в феврале в санкционный список "Совкомфлот", российскую государственную судоходную компанию.

Доля российского газа в поставках в ЕС выросла примерно до 15%. Доля трубопроводного импорта газа "Газпрома" после начала войны упала с 37% до 8,7%.

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