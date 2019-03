Непереможний український боксер Беринчик отримав суперника на титульний бій

20 апреля в Киевском дворце спорта!!!! Денис Беринчик @berinchyk (Украина, №11 WBO) - Нихито Аракава @arakawa.nihito (Япония, №7 WBO) Бой за титул WBO International в весе 61 кг. @worldboxingorg Главный бой андеркарда - Дмитрий Митрофанов @mitrofanow Билеты от 100 грн в кассах Дворца спорта и на karabas.com Прямая трансляция на ТК Интер и Fightingvision.com April 20th, Kyiv Palace of Sports Denis Berinchyk @berinchyk (Ukraine, WBO #11) vs Nihito Arakawa @arakawa.nihito (Japan, WBO #7) for the WBO International Lightweight title Main undercard bout - Dmytro Mitrofanov @mitrofanow Tickets start at 100 UAH on karabas.com Live on Inter TV and Fightingvision.com @k2promotionsukraine @fightingvision @klimasmanagement

