Непереможний український боксер Беринчик отримав суперника на титульний бій

Фото: Денис Берінчик (instagram.com/berinchyk)

Поєдинок відбудеться 20 квітня в Києві

Володар титулу WBO International в легкій вазі Дениса Берінчика (10-0, 7 КО) свій наступний поєдинок проведе проти японського боксера Ніхіто Аракава (32-6-2, 18 КО). Про це повідомив промоутер українця Олександр Красюк.

Бій відбудеться 20 квітня в стінах київського Палацу спорту. Зазначимо, що це буде перший захист титулу, який Денис завоював в грудні минулого року, перемігши філіппінця Росекі Крістобаля (15-3, 11 КО) технічним нокаутом в сьомому раунді.

Наразі у Берінчика 10 поєдинків на професійному рингу, 10 перемог, 7 з яких нокаутом. Українець також володіє титулом Oriental WBO.

Ніхіто Аракава провів на профі-рингу 40 поєдинків, здобув 32 перемоги, 18 з них достроково.

В останньому рейтингу WBO Денис Беринчик займає 11-у сходинку, коли як японець в цьому ж рейтингу знаходиться на чотири рядки вище.