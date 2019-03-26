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Непереможний український боксер Беринчик отримав суперника на титульний бій

Новини » Спорт    26.03.2019 - 13:47
Непереможний український боксер Беринчик отримав суперника на титульний бій
Фото: Денис Берінчик (instagram.com/berinchyk)

Поєдинок відбудеться 20 квітня в Києві

Володар титулу WBO International в легкій вазі Дениса Берінчика (10-0, 7 КО) свій наступний поєдинок проведе проти японського боксера Ніхіто Аракава (32-6-2, 18 КО). Про це повідомив промоутер українця Олександр Красюк.

Бій відбудеться 20 квітня в стінах київського Палацу спорту. Зазначимо, що це буде перший захист титулу, який Денис завоював в грудні минулого року, перемігши філіппінця Росекі Крістобаля (15-3, 11 КО) технічним нокаутом в сьомому раунді.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 апреля в Киевском дворце спорта!!!! Денис Беринчик @berinchyk (Украина, №11 WBO) - Нихито Аракава @arakawa.nihito (Япония, №7 WBO) Бой за титул WBO International в весе 61 кг. @worldboxingorg Главный бой андеркарда - Дмитрий Митрофанов @mitrofanow Билеты от 100 грн в кассах Дворца спорта и на karabas.com Прямая трансляция на ТК Интер и Fightingvision.com April 20th, Kyiv Palace of Sports Denis Berinchyk @berinchyk (Ukraine, WBO #11) vs Nihito Arakawa @arakawa.nihito (Japan, WBO #7) for the WBO International Lightweight title Main undercard bout - Dmytro Mitrofanov @mitrofanow Tickets start at 100 UAH on karabas.com Live on Inter TV and Fightingvision.com @k2promotionsukraine @fightingvision @klimasmanagement

A post shared by Alexander A. Krassyuk (@alex.krassyuk) on

Наразі у Берінчика 10 поєдинків на професійному рингу, 10 перемог, 7 з яких нокаутом. Українець також володіє титулом Oriental WBO.

Ніхіто Аракава провів на профі-рингу 40 поєдинків, здобув 32 перемоги, 18 з них достроково.

В останньому рейтингу WBO Денис Беринчик займає 11-у сходинку, коли як японець в цьому ж рейтингу знаходиться на чотири рядки вище.

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