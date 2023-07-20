Беринчик проведет поединок в андеркарде боя Усика против Дюбуа

Украинец Денис Беринчик вернется в ринг во время боксерского вечера, главным событием которого станет поединок в хевивейте между его соотечественником Александром Усиком и британцем Даниелем Дюбуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост K2 Promotions в Facebook .

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. В ринг боксеры выйдут на местную Tarczynski Arena. Начало поединка – не раньше 21:00 по киевскому времени.

Перед боем Беринчик встретится со шведом Энтони Йигитом. Для украинца этот поединок станет первым с декабря 2022 года. Тогда он в Лондоне защитил титул WBO International в легком весе от посягательств француза Менди. Весной же Беринчик отказался от боя против итальянца Марсили.

Украинский боксер уже противостоял Йигиту в любителях. Их пути пересеклись на Олимпиаде-2012. Беринчик одолел скандинава в 1/8 финала и дошел до решающего боя Игр, где уступил кубинцу Иглесиасу.

Кто такой Денис Беринчик

Уроженец Краснодона, боксер легкого и первого полусреднего веса. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года. Прозвище – "Украинский танк".

Из любителей перешел в полупрофессиональную лигу WSB. Провел 5 поединков за "Украинских атаманов". На профи-ринге оказался в 2015 году. Рекорд выступлений – 17 поединков, 17 побед (9 – нокаутом).

Большинство поединков провело в Киеве и Броварах. Прошлогоднее сражение против Менди состоялось на лондонском "Тоттенхэм Стэдиум".