Берінчик проведе поєдинок в андеркарді бою Усика проти Дюбуа

Українець Денис Берінчик повернеться в ринг під час боксерського вечора, головною подією якого стане поєдинок у хевівейті між його співвітчизником Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис K2 Promotions у Facebook .

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena. Початок поєдинку – не раніше 21:00 за київським часом.

Перед боєм Берінчик зустрінеться зі шведом Ентоні Їгітом. Для українця цей поєдинок стане першим із грудня 2022 року. Тоді він у Лондоні захистив титул WBO International у легкій вазі від посягань француза Менді. Навесні ж Берінчик відмовився від бою проти італійця Марсілі.

Український боксер уже протистояв Їгіту в аматорах. Їхні шляхи перетнулися на Олімпіаді-2012. Берінчик здолав скандинава в 1/8 фіналу та дійшов до вирішального бою Ігор, де поступився кубинцю Іглесіасу.

Хто такий Денис Берінчик

Уродженець Краснодона, боксер легкої та першої напівсередньої ваги. Срібний призер Олімпійських ігор 2012 року. Прізвисько – "Український танк".

З аматорів перейшов до напівпрофесіональної ліги WSB. Провів 5 поєдинків за "Українських отаманів". На профі-рингу опинився в 2015 році. Рекорд виступів – 17 поєдинків, 17 перемог (9 – нокаутом).

Більшість поєдинків провів у Києві та Броварах. Минулорічний бій проти Менді відбувся на лондонському "Тоттенхем Стедіум".