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С марта военным курсантам повысят выплаты, - Зеленский

Среда 29 января 2025 20:43
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С марта военным курсантам повысят выплаты, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С марта этого года увеличится денежное обеспечение курсантам военных вузов. Выплаты вырастут до более 20 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с курсантами и лицеистами 18 военных учебных заведений.

"На сколько я знаю, есть соответствующие изменения. С марта 1-2 курсы будут получать 8 100 гривен, 3-4 курсы - 20 тысяч с чем-то. Вот такое увеличение сейчас предполагается", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что он не уверен, что этого будет достаточно, но "это ощутимое увеличение, то что во время войны государство может себе позволить".

Выплаты курсантам

Напомним, еще в декабре прошлого года в Минобороны Украины сообщали, что в 2025 году вырастет денежное обеспечение курсантов военных вузов. Их обеспечение поднимется до более чем 20 тысяч гривен.

В ведомстве отмечали, что курсанты 1-2 курсов будут получать выплаты на уровне минимальной заработной платы в Украине - это 8 тысяч гривен. И эти выплаты будут повышаться в соответствующем коэффициенте.

Курсанты 3-4 курсов, которые приравниваются к контрактной службе, будут получать более 20 тысяч гривен

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Владимир Зеленский курсант Выплаты
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