С марта военным курсантам повысят выплаты, - Зеленский

С марта этого года увеличится денежное обеспечение курсантам военных вузов. Выплаты вырастут до более 20 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с курсантами и лицеистами 18 военных учебных заведений.

"На сколько я знаю, есть соответствующие изменения. С марта 1-2 курсы будут получать 8 100 гривен, 3-4 курсы - 20 тысяч с чем-то. Вот такое увеличение сейчас предполагается", - сказал Зеленский. Президент отметил, что он не уверен, что этого будет достаточно, но "это ощутимое увеличение, то что во время войны государство может себе позволить".