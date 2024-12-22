Военным курсантам поднимут выплаты со следующего года: сколько будут получать

В следующем году возрастет денежное обеспечение курсантов военных вузов. Их обеспечение поднимется до более чем 20 тысяч гривен, но есть нюанс.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Во время рабочего визита во Львов заместитель министра обороны провел встречу с курсантами Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

По словам Мельника, улучшение условий денежного обеспечения для курсантов военных высших учебных заведений состоится уже в 2025 году.

"Уже с марта 2025 года курсанты 1-2 курсов будут получать выплаты на уровне минимальной заработной платы в Украине, это 8 тысяч гривен, и эти выплаты будут повышаться в соответствующем коэффициенте. Курсанты 3-4 курсов, которые приравниваются к контрактной службе, будут получать более 20 тысяч гривен", - сообщил Мельник.

Мельник также заверил курсантов в том, что Министерство обороны и в дальнейшем будет поддерживать их, улучшая условия обучения и службы. А также пообещал продолжать практику открытых встреч с курсантами всех военных заведений высшего образования Украины.