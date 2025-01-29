З березня військовим курсантам підвищать виплати, - Зеленський

З березня цього року збільшиться грошове забезпечення курсантам військових вишів. Виплати зростуть до понад 20 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з курсантами та ліцеїстами 18 військових навчальних закладів.

"На скільки я знаю, є відповідні зміни. З березня 1-2 курси будуть отримувати 8 100 гривень, 3-4 курси - 20 тисяч з чимось. Ось таке збільшення зараз передбачається", - сказав Зеленський. Президент зазначив, що він не впевнений, що цього буде достатньо, але "це відчутне збільшення, те що під час війни держава може собі дозволити".