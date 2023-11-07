До марта 2025 года. Еще одна страна ЕС продлила временную защиту для украинцев

Министерство иммиграции и интеграции решило продлить до 17 марта 2025 года виды на жительство, выданные согласно Закону о временном разрешении на жительство для перемещенных из Украины лиц.

Иммиграционная служба Дании планирует проверить дела украинцев до окончания действия нынешнего вида на жительство, которое истекает 17 марта 2024 года. Если беженцы из Украины и дальше будут соответствовать условиям временной защиты, их разрешение будет продлено автоматически.

"Вам не нужно самостоятельно подавать заявление на продление вида на жительство. Когда иммиграционная служба Дании рассмотрит ваше дело и вам будет продлено разрешение на проживание, вам будет отправлена новая карточка с видом на жительство по почте", – отмечают на правительственном сайте.

Также украинцам не нужно предоставлять биометрические данные (фото лица и отпечатки пальцев) для новой карты.

"Мы свяжемся с вами, когда примем решение по вашему делу. Если нам понадобится дополнительная информация, чтобы мы могли продлить ваше разрешение на проживание, мы свяжемся с вами", – предупреждают в Иммиграционной службе.

Более подробную информацию украинцы могут получить по телефону: +45 35 36 66 00.