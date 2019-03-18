Березенко не прийшов на допит в поліцію

Березенка підозрюють у підкупі виборців

Народний депутат Сергій Березенко не прийшов на допит в Головне слідче управління Національної поліції у справі про підкуп виборців під час виборів-2019. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що нардеп від Блоку Петра Порошенка "Солідарність" Сергій Березенко не з'явився на допит в Головне слідче управління Національної поліції України 18 березня о 10:00 у справі про підкуп виборців.

Згідно з інформацією ГСУ, народний депутат був запрошений в якості свідка в кримінальному провадженні за ч. ст 2. 160 Кримінального кодексу України (Підкуп виборця, учасника референдуму) сьогодні, 18 березня, о 10:00.

У МВС заявили, що Березенко буде викликаний на допит у вказаному кримінальному провадженні повторно.

Нагадаємо, раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що Березенко став фігурантом кримінальних проваджень про порушення на виборах 2019 після звернення двох кандидатів у президенти. За словами Авакова, Березенко - організатор схем.

Раніше Аваков заявив, що Березенко фігурує в кримінальних провадженнях з виборів. Сам нардеп заперечує звинувачення.