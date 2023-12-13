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МВФ назвал число украинских беженцев, которые навсегда останутся за границей

Украина, Среда 13 декабря 2023 08:34
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МВФ назвал число украинских беженцев, которые навсегда останутся за границей Фото: МВФ оценил число украинских беженцев, которые навсегда останутся за границей
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд ожидает, что около 2 млн украинских беженцев навсегда останутся за границей после окончания войны с Россией.

Об этом сказала сотрудница МВФ Сана Надим, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию МВФ.

"Мигрантам потребуется время, чтобы вернуться в Украину. Таким образом, мы ожидаем лишь небольшой чистый приток в следующем 2024 году", - сказал он.

По прогнозу МВФ, к концу прогнозируемого периода (до 2027 года) "произойдет чистый отрицательный отток 2 млн человек относительно довоенного сценария".

Беженцы из Украины

По данным ООН, в конце 2022 года 5,7 млн украинцев ухали в соседние страны, что создало самый быстрый кризис перемещения и один из крупнейших со времен Второй мировой войны.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство граждан Украины живут в Европе в комфортных условиях. Наиболее комфортные условия имеют украинцы, которые живут в стране несколько лет (89%). Хотя и приехавшие недавно имеют достаточно приличные условия проживания (около 80%).

По данным на Евростата 31 октября, 4,24 млн жителей Украины, покинувших страну после начала войны, получили временную защиту в странах Евросоюза.

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