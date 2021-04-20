Біля берегів Стамбула сіло на мілину 180-метрове судно

Біля берегів Стамбула (Туреччина) сіло на мілину 180-метрове судно, що йде під прапором Сінгапуру. За попередніми даними, в результаті інциденту жертв немає.

Повідомляється, що вантажне судно під прапором Сінгапуру з назвою Hoegh Pusan сіло на мілину. До цього судно стояло на якорі в районі провінції Тузла.

Також повідомляється, що операція з порятунку судна триває. До нього відправили швидкий рятувальний човен і буксир. Шкоди майну або забруднення навколишнього середовища немає.