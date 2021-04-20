Біля берегів Стамбула сіло на мілину 180-метрове судно
Біля берегів Стамбула (Туреччина) сіло на мілину 180-метрове судно, що йде під прапором Сінгапуру. За попередніми даними, в результаті інциденту жертв немає.
Про це пише турецьке видання Sabah.
Повідомляється, що вантажне судно під прапором Сінгапуру з назвою Hoegh Pusan сіло на мілину. До цього судно стояло на якорі в районі провінції Тузла.
Також повідомляється, що операція з порятунку судна триває. До нього відправили швидкий рятувальний човен і буксир. Шкоди майну або забруднення навколишнього середовища немає.
Нагадаємо, в березні величезний контейнеровоз Ever Given сів на мілину і заблокував Суецький канал в Єгипті. У результаті на одному з найбільш завантажених морських маршрутів, який з'єднує Європу та Азію, на кілька днів утворилися величезні пробки, Єгипет втратив мільйони доларів доходу, а також стався збій у світових поставках кави та інших товарів.
Також минулого місяця біля берегів Румунії зазнало аварії судно Volgo Balt 179 з українським екіпажем. У результаті загинули дві особи, ще одна вважається зниклою безвісти, але рятувальна операція припинена.