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У берегов Стамбула село на мель 180-метровое судно

Новина українською → Стамбул, Вторник 20 апреля 2021 17:48
У берегов Стамбула село на мель 180-метровое судно Фото: судно Hoegh Pusan село на мель (twitter.com PendikliTV)
Автор: РБК-Украина

У берегов Стамбула (Турция) село на мель 180-метровое судно, которое идет под флагом Сингапура. По предварительным данным, в результате инцидента жертв нет.

Об этом пишет турецкое издание Sabah.

Сообщается, что грузовое судно под флагом Сингапура с названием Hoegh Pusan село на мель. До этого судно стояло на якоре в районе провинции Тузла.

Также сообщается, что операция по спасению судна продолжается. К нему отправили быструю спасательную лодку и буксир. Ущерба имущества либо загрязнения окружающей среды нет.

Напомним, в марте огромный контейнеровоз Ever Given сел на мель и заблокировал Суэцкий канал в Египте. В результате на одном из самых загруженных морских маршрутов, который соединяет Европу и Азию, на несколько дней образовались огромные пробки, Египет потерял миллионы долларов дохода, а также произошел сбой в мировых поставках кофе и других товаров.

Также в прошлом месяце у берегов Румынии потерпело крушение судно Volgo Balt 179 с украинским экипажем. В результате погибли два человека, еще один считается пропавшим без вести, но спасательная операция прекращена.

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