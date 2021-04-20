У берегов Стамбула село на мель 180-метровое судно

У берегов Стамбула (Турция) село на мель 180-метровое судно, которое идет под флагом Сингапура. По предварительным данным, в результате инцидента жертв нет.

Сообщается, что грузовое судно под флагом Сингапура с названием Hoegh Pusan село на мель. До этого судно стояло на якоре в районе провинции Тузла.

Также сообщается, что операция по спасению судна продолжается. К нему отправили быструю спасательную лодку и буксир. Ущерба имущества либо загрязнения окружающей среды нет.