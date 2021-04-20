У берегов Стамбула село на мель 180-метровое судно
У берегов Стамбула (Турция) село на мель 180-метровое судно, которое идет под флагом Сингапура. По предварительным данным, в результате инцидента жертв нет.
Об этом пишет турецкое издание Sabah.
Сообщается, что грузовое судно под флагом Сингапура с названием Hoegh Pusan село на мель. До этого судно стояло на якоре в районе провинции Тузла.
Также сообщается, что операция по спасению судна продолжается. К нему отправили быструю спасательную лодку и буксир. Ущерба имущества либо загрязнения окружающей среды нет.
Напомним, в марте огромный контейнеровоз Ever Given сел на мель и заблокировал Суэцкий канал в Египте. В результате на одном из самых загруженных морских маршрутов, который соединяет Европу и Азию, на несколько дней образовались огромные пробки, Египет потерял миллионы долларов дохода, а также произошел сбой в мировых поставках кофе и других товаров.
Также в прошлом месяце у берегов Румынии потерпело крушение судно Volgo Balt 179 с украинским экипажем. В результате погибли два человека, еще один считается пропавшим без вести, но спасательная операция прекращена.