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Швеція анонсувала додатковий пакет допомоги Україні

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Київ, Вівторок 23 серпня 2022 17:52
Швеція анонсувала додатковий пакет допомоги Україні Фото: прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Найближчим часом Швеція виділить додатковий пакет допомоги Україні для підвищення її стійкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву шведського прем'єра Магдалени Андерссон на Кримській платформі.

За її словами, світова спільнота має гарантувати подальшу скоординовану реакцію з метою зупинити російську агресію, а також притягнення до відповідальності усіх винних.

"Нам потрібно попередити подібні агресії в інших регіонах. І мій уряд скоро оголосить про додатковий комплексний пакет допомоги Україні. Чим потужніша Україна, тим безпечніше всім нам", - додала Андерссон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нідерланди виділили Україні пакет фінансової допомоги для відновлення регіонів.

А Канада на саміті Кримської платформи оголосила нові санкції проти Росії.

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