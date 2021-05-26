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Біля берегів Японії риболовецьке судно зіткнулося з російським, є загиблі

Автор: Артур Родивилов

Біля берегів острова Хоккайдо японське риболовецьке судно зіткнулося з російським судном "Амур". П'ятеро рибалок були врятовані, проте у трьох з них сталася зупинка серця.

Про це повідомляє Kyodo з посиланням на берегову охорону міста Момбецу.

Зіткнення суден сталося приблизно за 23 км на північний схід від порту Момбецу. В результаті судно, що займається ловом краба-волосатика, перекинулося.

Нагадаємо, на початку квітня щонайменше 5 людей загинули у центральній частині Бангладеш після зіткнення порома з вантажним судном. На борту якого перебували понад 50 осіб.

У березні біля берегів Румунії затонув російський суховантаж з українським екіпажем. МЗС України підтвердило загибель двох осіб, десять членів екіпажу врятували.

В січні біля узбережжя Туреччини затонуло судно, на його борту було 12 членів екіпажу, серед яких десять українців. В результаті інциденту загинули три людини.

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