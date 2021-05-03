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При зіткненні катера і баржі в Бангладеш загинули 28 людей

Новость на русском → Бангладеш, Понеділок 03 травня 2021 09:56
При зіткненні катера і баржі в Бангладеш загинули 28 людей Фото: після зіткнення з судном катер перекинувся. (pexels@agus)
Автор: Даша Харченко

У Бангладеш на річці Падма в місті Шибчар зіткнулися катер і баржа. В результаті інциденту загинули не менше 28 осіб.

Про це повідомляє газета Kaler Kantho.

Після зіткнення з судном, завантаженим піском, катер перекинувся.

З води витягли тіла 28 загиблих, у тому числі трьох дітей і жінки. П'ятеро людей вдалося врятувати.

Рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, на початку квітня не менше 5 людей загинули у центральній частині Бангладеш після зіткнення порома з вантажним судном. На борту якого перебували понад 50 осіб.

У березні біля берегів Румунії затонув Російський суховантаж з українським екіпажем. МЗС України підтвердило загибель двох осіб, десять членів екіпажу врятували.

В січні біля узбережжя Туреччини затонуло судно, на його борту було 12 членів екіпажу, серед яких десять українців. В результаті інциденту загинули три людини.

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