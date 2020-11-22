Біля узбережжя Японії стався потужний землетрус

Фото: землетрус (pixabay.com)

Біля східного узбережжя Японії зафіксували потужний землетрус. Його магнітуда становить 5,8.

Про це повідомляє Kyodo News.

Метеорологи відзначають, що землетрус стався у неділю, 22 листопада, о 12:06 (за київським часом). Його епіцентр знаходиться 40 км від узбережжя префектури Ібаракі.

Поштовхи також відчувалися у столиці Токіо і місті Фукусіма.

На цей час немає інформації про постраждалих і заподіяний збиток.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що число жертв землетрусу, що стався в провінції Ізмір (Туреччина) 30 жовтня, досягло 115. Також число поранених збільшилася до 1034.

Зазначалося, що із загального числа потерпілих, 23 людини продовжують лікування в медичних установах, а 1011 - виписали.

Як писало РБК-Україна, землетрус в Ізмірі стався 30 жовтня і завдав серйозних руйнувань у місті. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 знаходився біля узбережжя в Егейському морі.

Так, підземні поштовхи досягли території Греції. Землетрус відчували жителі Криту і Афін.