ru ua
Ср, 23 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вбито командира бригади "морпіхів", яка повинна була штурмувати Одесу

Новость на русском →
Одеса, Середа 23 березня 2022 07:46
Вбито командира бригади "морпіхів", яка повинна була штурмувати Одесу Підбита російська техніка (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

В Україні ліквідовано командира бригади російської морської піхоти. Його підрозділ мав незабаром штурмувати Одесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

Крім того, за словами Сергія Братчука, морські піхотинці Російської Федерації, які за планами повинні були штурмувати Одесу, розбиті українськими військовими під Миколаєвом і Маріуполем.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 28-й день війни читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Гарантії та переговори. Що стоїть за словами Зеленського про можливий референдум
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Гарантії та переговори. Що стоїть за словами Зеленського про можливий референдум