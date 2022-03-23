Вбито командира бригади "морпіхів", яка повинна була штурмувати Одесу

В Україні ліквідовано командира бригади російської морської піхоти. Його підрозділ мав незабаром штурмувати Одесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

Крім того, за словами Сергія Братчука, морські піхотинці Російської Федерації, які за планами повинні були штурмувати Одесу, розбиті українськими військовими під Миколаєвом і Маріуполем.

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