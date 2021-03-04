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В Новій Зеландії стався потужний землетрус: геологи заявили про загрозу цунамі

Новость на русском → Нова Зеландія, Четвер 04 березня 2021 16:36
В Новій Зеландії стався потужний землетрус: геологи заявили про загрозу цунамі Фото: землетрус (iStock Photo)
Автор: Андрій Василюк

Землетрус магнітудою 7,3 стався в Новій Зеландії в ніч з 4 на 5 березня. У США попередили про загрозу цунамі в Тихому океані.

Про це повідомила Геологічна служба США, передає Reuters.

Зазначається, що Тихоокеанський центр попередив про можливе небезпечне цунамі в межах 300 км від епіцентру землетрусу.

Нагадаємо, 3 березня на сході Греції стався сильний землетрус. Він спричинив руйнування будівель у найближчих до епіцентру селах. Землетрус зафіксували о 12:16 за місцевим часом. Його магнітуда становила 6 балів за школою Ріхтера. Епіцентр підземних поштовхів був зафіксований за 24 км на північний захід від Лариси та за 21 км від Еласона.

Крім того, там відбулися два афтершоки магнітудою 4,6 і 4,8 бала.

Зазначається, що підземні поштовхи також були відчутні в Афінах, Салоніках і низці інших міст. У постраждалий регіон вирушають низка представників уряду.

17 лютого поблизу грецького міста Нафпактос на північному узбережжі Коринфської затоки стався землетрус. Його магнітуда становила 4,9 бала за школою Ріхтера. Землетрус стався о 5:36 на відстані 11 км на південний схід від міста. Після цього на відстані 13 км від Нафпактоса були зафіксовані нові підземні поштовхи магнітудою 4,1.

13 лютого близько 16:07 за київським часом, в Японії зафіксували землетрус магнітудою 7.0 - 7.3. У результаті постраждали близько 150 осіб та ще 950 тисяч домогосподарств опинилися без електрики.

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