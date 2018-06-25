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Біля берегів Лівії врятували 458 нелегальних мігрантів

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 05:29
Ілюстративне фото: мігранти (twitter.com/Human Rights Watch)
Ілюстративне фото: мігранти (twitter.com/Human Rights Watch)

У результаті однієї з операцій біля міста Ель-Хомс були врятовані 88 жінок та 44 дитини

Біля західного узбережжя Лівії берегова охорона врятувала 458 мігрантів під час двох операцій. Про це повідомив представник лівійських Військово-морських сил Айюб Касем, передає агентство Xinhua.

Так, у результаті першої операції біля міста Ель-Хомс було врятовано 361 особу, у тому числі 88 жінок та 44 дитини.

В ході другої операції біля міста Злітен були врятовані 97 мігрантів, серед них 22 жінки та 26 дітей.

Наголошується, що врятованих мігрантів спочатку доставили на військово-морську базу в Тріполі, а потім - до центру тимчасового утримання біженців у столиці.

Нагадаємо, 21 червня біля берегів Лівії в акваторії Середземного моря прикордонники врятували дві групи нелегальних іммігрантів  із Африки загальною чисельністю близько 443 осіб.

У Всесвітній день біженців 20 червня The Guardian опублікувала імена мігрантів, які загинули, намагаючись дістатися Європи, за 25 років загинули 34 361 людина.

 

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Теги публікації: Ливия, кораблекрушение, Мігранти, Біженці  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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