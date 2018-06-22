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Інтерв'ю

Біля берегів Лівії врятували 443 нелегальних мігрантів із Африки

НовиниНадзвичайні події    22.06.2018 - 02:18
Фото: нелегальні мігранти (UNHCR UN Refugee Agency)
Фото: нелегальні мігранти (UNHCR UN Refugee Agency)

Лівійська берегова охорона також виловила три тіла

Біля берегів Лівії в акваторії Середземного моря прикордонники врятували дві групи нелегальних іммігрантів з Африки загальною чисельністю близько 443 особи, які пливли в Європу. Про це повідомляє Reuters.

Спочатку берегова охорона врятувала близько 300 нелегалів, у човнів яких відмовили двигуни.

"Сьогодні вранці берегова охорона врятувала 301 мігранта, у тому числі тьох жінок і 46 дітей з 12 різних країн на південь від Сахари. Нелегальні мігранти були на борту двох великих гумових човнів, їхні двигуни перестали працювати посеред моря", - розповів агентству представник берегової охорони Аюб Кассем.

Пізніше Кассем повідомив, що берегова охорона також виловила три тіла і врятувала 142 незаконних мігранти за 25 миль від столиці Лівії Тріполі після того, як їхній човен розірвася посеред моря.

Нагадаємо, у Всесвітній день біженців, 20 червня, The Guardian опублікувала імена мігрантів, які загинули, намагаючись дістатися Європи, за 25 років загинули 34 361 людина.

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Теги публікації: Ливия, кораблекрушение, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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