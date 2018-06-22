Біля берегів Лівії врятували 443 нелегальних мігрантів із Африки

Лівійська берегова охорона також виловила три тіла

Біля берегів Лівії в акваторії Середземного моря прикордонники врятували дві групи нелегальних іммігрантів з Африки загальною чисельністю близько 443 особи, які пливли в Європу. Про це повідомляє Reuters.

Спочатку берегова охорона врятувала близько 300 нелегалів, у човнів яких відмовили двигуни.

"Сьогодні вранці берегова охорона врятувала 301 мігранта, у тому числі тьох жінок і 46 дітей з 12 різних країн на південь від Сахари. Нелегальні мігранти були на борту двох великих гумових човнів, їхні двигуни перестали працювати посеред моря", - розповів агентству представник берегової охорони Аюб Кассем.

Пізніше Кассем повідомив, що берегова охорона також виловила три тіла і врятувала 142 незаконних мігранти за 25 миль від столиці Лівії Тріполі після того, як їхній човен розірвася посеред моря.

Нагадаємо, у Всесвітній день біженців, 20 червня, The Guardian опублікувала імена мігрантів, які загинули, намагаючись дістатися Європи, за 25 років загинули 34 361 людина.