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Интервью

У берегов Ливии спасли 458 нелегальных мигрантов

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 05:29
Иллюстративное фото: мигранты (twitter.com/Human Rights Watch)
Иллюстративное фото: мигранты (twitter.com/Human Rights Watch)

В результате одной из операции возле города Эль-Хомс были спасены 88 женщин и 44 ребенка

У западного побережья Ливии береговая охрана спасла 458 мигрантов в ходе двух операций. Об этом сообщил представитель ливийских Военно-морских сил Айюб Касем, передает агентство Xinhua.

Так, в результате первой операции возле города Эль-Хомс был спасен 361 человек, в том числе 88 женщин и 44 ребенка.

В ходе второй операции около города Злитен были спасены 97 мигрантов, среди них 22 женщины и 26 детей.

Отмечается, что спасенных мигрантов вначале доставили на военно-морскую базу в Триполи, а затем -  в центр временного содержания беженцев в столице.

Напомним, 21 июня у берегов Ливии в акватории Средиземного моря пограничники спасли две группы нелегальных иммигрантов из Африки общей численностью около 443 человек.

Во Всемирный день беженцев, 20 июня, The Guardian опубликовала имена мигрантов, погибших, пытаясь добраться до Европы, за 25 лет погибли 34 361 человек.

 

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Теги публикации: Ливия, кораблекрушение, Мигранты, Беженцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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