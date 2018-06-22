У берегов Ливии спасли 443 нелегальных мигрантов из Африки

Ливийская береговая охрана также выловила три тела

У берегов Ливии в акватории Средиземного моря пограничники спасли две группы нелегальных иммигрантов из Африки общей численностью около 443 человек, которые плыли в Европу. Об этом сообщает Reuters.

Вначале береговая охрана спасла около 300 нелегалов, у лодок которых отказали моторы.

"Сегодня утром утром береговая охрана спасла 301 мигранта, в том числе три женщины и 46 детей из 12 разных стран к югу от Сахары. Нелегальные мигранты были на борту двух больших резиновых лодок, их двигатели перестали работать посреди моря", - рассказал агентству представитель береговой охраны Айюб Кассем.

Позже Кассем сообщил, что береговая охрана также выловила три тела и спасла 142 незаконных мигрантов в 25 милях от столицы Ливии Триполи после того, как их лодка разорвалась посреди моря.

Напомним, во Всемирный день беженцев, 20 июня, The Guardian опубликовала имена мигрантов, погибших, пытаясь добраться до Европы, за 25 лет погибли 34 361 человек.